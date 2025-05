Pedra fundamental de memorial da Varig é lançada em Nova Petrópolis

O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Michaelsen, junto com lideranças da cidade, participaram da programação oficial do 4º Varig Vive Day, realizado às margens da ERS-235. No céu, um voo especial com aeronave acrobática com fumaça, realizado pelo comandante Machado e sua aeronave Cap 10, ao som de uma bandinha típica alemã.

futuras instalações do Boulevard Varig Vive A grande atração do empreendimento, segundo o projeto, será o Boeing 727 PP-VLD, que proporcionará uma experiência imersiva para os visitantes. O projeto prevê a geração de 200 empregos diretos e 80 indiretos. Na oportunidade, ocorreu o descerramento da pedra fundamental das, que contará com um hotel de 100 quartos, um Memorial dedicado à Varig e um centro comercial com diversas opções de gastronomia e lojas., que proporcionará uma experiência imersiva para os visitantes. O projeto prevê a geração de 200 empregos diretos e 80 indiretos.

"Nós vamos eternizar o projeto Varig Vive em Nova Petrópolis e todos estão de parabéns pela persistência e dedicação a esta iniciativa", disse o prefeito, Daniel Carlos Michaelsen, ao recordar e entrega da Licença de Instalação do projeto, no dia 28 de fevereiro, no aniversário de 70 anos do município. "Graças ao trabalho da nossa equipe, que não mediu esforços para dar andamento aos trâmites do Boulevard Varig Vive", pontuou Michaelsen durante sua manifestação.

O presidente da Associação Varig Vive, Rubem Oscar Burgel, e o empreendedor da H2, Uilham Hillebrand, agradeceram a presença das autoridades municipais e ressaltaram a importância do apoio para o andamento do projeto Boulevard Varig Vive. O início dos trabalhos de execução do projeto do complexo Boulevard Varig Vive está previsto para a segunda quinzena de maio de 2025. "Estamos vivendo um marco para o turismo de Nova Petrópolis. Nossos empreendedores estão tendo um olhar diferente, investindo na nossa cidade e o Poder Público deve estar em sintonia para que todos prosperem", disse o vice-prefeito municipal, Alexandre da Silva.