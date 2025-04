Parque do Caracol ganha data para a reabertura em Canela

Em reforma para a implementação de novos atrativos O valor é de R$ 49,90 ou a partir do dia da reabertura. Moradores ou nascidos no Rio Grande do Sul, pagam R$ 37, mediante documentação comprobatória. , o Parque do Caracol, em Canela, reabre ao público no dia 24 de maio. Os ingressos para visitação já estão disponíveis para compra no site oficial (parquecaracol.com.br).. Moradores ou nascidos no Rio Grande do Sul, pagam R$ 37, mediante documentação comprobatória.

Uma das novidades implementadas está no Observatório Panorâmico. A conhecida torre de 27 metros de altura, que permite uma vista ainda mais exclusiva da imponente Cascata do Caracol, teve sua estrutura metálica, telhados, pisos e vidros restaurados e recebeu uma ambientação que faz o visitante sentir como se estivesse subindo em um tronco de araucária, árvore característica da região da serra. Além disso, a atração que antes era cobrada à parte em um bilhete especial agora está incluída no ingresso.

Um novo Deck da Cascata do Moinho também está entre as novas atrações e irá permitir ao visitante chegar ainda mais próximo das águas da Cascata do Moinho, através de uma plataforma suspensa e de frente para uma queda d'água ímpar, possibilitando sentir o frescor da cascata e apreciar a paisagem do lugar sob uma nova perspectiva.

A Casa Raízes é outra novidade e está situada no local onde antes levava o nome de Centro Histórico. A mudança no nome se dá pelo fato do espaço carregar o DNA do Parque do Caracol, sendo as raízes, muito além da natureza, mas também históricas e culturais.

Tradicional local para o churrasco entre amigos e família, o Parque do Caracol passa a ter 12 novas churrasqueiras de uso gratuito, além de firmar uma parceria com Fernando Schimanoski, reconhecido mestre churrasqueiro, que disponibilizará conteúdos através de QR Code, com dicas de como preparar um clássico churrasco gaúcho.

Entre as próximas atrações a serem inauguradas está o Salto de Pêndulo, onde será possível saltar em queda livre a 100 metros de altura em uma velocidade que pode chegar a 125km/h com duração de quatro segundos. A experiência será operada em parceria com a empresa Natural Extremo.

O novo Mirante da Cascata, com um amplo deck e um bistrô, também está entre os próximos lançamentos e tem previsão de inauguração no final deste ano, conforme previsão da concessionária. Tornando ainda mais exclusiva a vista para a famosa Cascata do Caracol, o espaço terá uma passarela suspensa para caminhada sobre o cânion.