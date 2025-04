Região de Machadinho comemora primeira IG da erva-mate no RS

No Dia do Chimarrão, comemorado nesta quinta-feira (24), representantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Erva-Mate comemoraram o registro da Indicação Geográfica (IG) Erva-mate Região de Machadinho durante reunião na Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. A IG foi conquistada em fevereiro deste ano. O coordenador da Câmara, Ilvandro de Melo, afirmou que o Dia do Chimarrão é muito importante para a economia e a cultura gaúchas.

A distinção é concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e identifica a origem de um produto ou serviço que tenha certas qualidades graças à sua origem geográfica, ou que tenham origem em um local conhecido por aquele produto ou serviço.

Segundo a presidente da Associação dos Produtores de Erva-Mate de Machadinho (Apromate), Selia Felizari, existem cinco polos ervateiros no Rio Grande do Sul: Alto Uruguai, Região dos Vales, Celeiro/Missões, Alto Taquari e Nordeste Gaúcho (onde está localizada a Região de Machadinho). Selia contou que a região de Machadinho é um espaço territorial localizado na região Nordeste do Rio Grande do Sul numa transição geográfica entre o Planalto Médio, o Alto Uruguai Gaúcho e os Campos de Cima da Serra.

Selia disse que a descoberta da cultivar Cambona 4 reafirmou a tradição e a notoriedade ervateira da região. Em 2014 foi registrada como cultivar no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). "Foi a primeira Cultivar do RS e a segunda do Brasil a obter o registro. A erva-mate é um símbolo, uma vocação e uma identidade regional, além de ser um importante produto econômico desde os primórdios da colonização", destacou.