Prefeitura de Canela pleiteia a isenção de imposto para compra de equipamentos e máquinas por parques temáticos

A prefeitura de Canela tem se articulado, junto ao governo estadual, para pleitear a isenção de impostos na aquisição de equipamentos e maquinários pelos parques temáticos do município. Esse movimento já é uma realidade nos estados de São Paulo e Santa Catarina e, agora, o município da Serra Gaúcha trabalha para oferecer esse benefício aos empreendimentos locais.

O tema foi tratado em visita do prefeito Gilberto Cezar e de comitiva à secretária estadual da Fazenda, Priscilla Santana. O prefeito destacou que o grupo busca esses incentivos com o objetivo de retomar a economia da cidade, gerando mais empregos e renda também para a região e o estado.

A secretária Priscila Santana acenou positivamente ao esforço da prefeitura de Canela e do setor privado em pleitear essa pauta. O assunto agora será avaliado junto à equipe da pasta e ao governador Eduardo Leite. No encontro, a comitiva reiterou que esses benefícios tributários poderão distinguir os empreendimentos de Canela e do Rio Grande do Sul de outros espalhados pelo país, e isso poderá gerar uma onda de novos investimentos no setor de turismo de parques na região e em outros pontos do território gaúcho