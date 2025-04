Caxias do Sul inicia obras ligadas à enchente de 2024

A prefeitura de Caxias do Sul, deu início nesta semana a duas importantes obras de reconstrução ligadas ao desastre climático de 2024. Os trabalhos integram um conjunto de três frentes anunciadas oficialmente no dia 17 de abril. As intervenções fazem parte de um esforço contínuo do município para recuperar e prevenir danos em áreas afetadas pelas fortes chuvas de 2024, assegurando a segurança da população e a estabilidade da infraestrutura urbana e rural.

Uma das obras está em execução na rua Ernesto Pizzamiglio, no bairro Salgado Filho, e consiste na implantação de uma nova rede de drenagem pluvial com 275 metros de extensão, visando desviar o fluxo de água que atualmente invade terrenos particulares, causando alagamentos. As obras foram iniciadas pela construção de uma caixa de conexão e seguem com escavações entre as ruas Fredolino Valentin Zardin e Travessa Santa Tereza. A empresa responsável pela execução é a Top Serviços. O investimento total é de R$ 355 mil. O prazo de conclusão é de 60 dias.

Simultaneamente, em Galópolis, iniciaram as obras de manutenção estrutural em um dos três pontilhões localizados na rua João Mincato. As equipes atuam inicialmente na recuperação da lateral mais comprometida do primeiro pontilhão, e posteriormente seguirão para os outros dois. Os serviços envolvem reforço nas bases de sustentação, reconstrução de estruturas danificadas e implantação de gabiões (estruturas metálicas preenchidas com pedras) para contenção e revestimento das margens do arroio.

Essa obra está sendo executada pela empresa Caxias Pavimentações e Construções LTDA e conta com um investimento total de R$ 407 mil. O prazo de execução é de 90 dias.