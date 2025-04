Mel branco pode ter Indicação Geográfica a partir do próximo ano

A pesquisa "Subsídios para Indicação Geográfica em Cambará do Sul e sua produção de Mel Branco", desenvolvida pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), foi apresentada pelas pesquisadoras Sídia Witter e Larissa Bueno Ambrosini durante a 28ª Festa do Mel, organizada pela Associação Cambaraense de Apicultores de Cambará do Sul. O estudo tem por objetivo disponibilizar informações científicas que permitam subsidiar um pedido de Indicação Geográfica (IG) por parte dos apicultores e meliponicultores daquele território. Ela está em execução e tem previsão de conclusão para o final de 2026.

O projeto conta com uma equipe multidisciplinar composta majoritariamente por pesquisadores do DDPA, das áreas de Solos, Agrometeorologia, Meteorologia, Biologia, Botânica e Desenvolvimento Rural, mas também conta com uma parceria com a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Cada pesquisador contribuirá com sua área de conhecimento.

O projeto nasceu de uma demanda dos apicultores de Cambará do Sul, onde a produção do mel tem particularidades. Graças à presença de um bioma preservado no território é possível a produção de mel floral, mel de melato e mel branco.

O mel de melato já conta com uma IG de Denominação de Origem concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2021, que reúne 134 municípios do Planalto Sul Brasileiro para o Mel de Melato da Bracatinga. Agora, os produtores buscam o reconhecimento e a descrição científica das características do mel branco para comprovar sua relação com o território para valorizar esse produto.

Segundo os apicultores, a principal fonte de pólen para o mel branco é uma árvore chamada popularmente de Carne-de-vaca, uma espécie nativa das florestas de altitude, típica desse território e ainda pouco estudada. O projeto em execução pretende ampliar as pesquisas sobre essa árvore, que está na lista das espécies da flora ameaçadas de extinção Para a IG, além de Cambará devem fazer parte os municípios de Jaquirana, Bom Jesus e São José dos Ausentes