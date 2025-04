Casos de dengue em São Leopoldo apresentam queda

A secretária da Saúde de São Leopoldo, Kelbe Gonçalves, reuniu-se com a diretora da Vigilância em Saúde Vanessa Backes. Na pauta, as ações do município no combate à dengue. Até o momento, São Leopoldo registrou 17 casos confirmados na doença e nenhuma morte, com 143 casos em investigação. No mesmo período do ano passado, haviam 9 mil casos e 17 óbitos.

Diariamente, agentes de combate às endemias (ACE) percorrem pontos estratégicos como floriculturas, ferros-velhos e cemitérios em busca de larvas do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Também são realizadas visitas periódicas em domicílios para vistoriar pátios e orientar moradores.

A coordenadora da Vigilância Ambiental Eliane Ocanha lembrou ainda que a equipe realiza ações de bloqueios em regiões com casos confirmados e suspeitos e, de forma preventiva, promove a aplicação de inseticida em superfícies internasde imóveis, como escolas e unidades básicas de saúde (UBS). A ação funciona como uma barreira química que afasta os mosquitos, reduzindo os riscos de novas infestações.

Outro ponto é a redução na coleta de larvas após a enchente. A cada três meses, por determinação do Ministério da Saúde, a Vigilância em Saúde faz o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, o LIRAa. Antes da catástrofe climática de maio de 2024, o índice apontava alto risco para dengue. O mais recente, realizado em janeiro, apontou risco médio. A hipótese da coordenadora é que muitos pontos de contaminação e acúmulo de água foram levados ou danificados pelas cheias, diminuindo a proliferação do mosquito Aedes aegypti.