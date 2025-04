Feriadão praticamente esgota vagas em hotéis da Serra Gaúcha

As cidades de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula, que compõem a Região das Hortênsias na Serra Gaúcha, estão com ocupação aproximada de 90% em sua rede hoteleira para os feriados de Páscoa e Tiradentes. O número é o maior em 10 anos na região para a época. A executiva do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (SindTur), Lisa Gottschalk, explica que, para este ano, as cidades investiram em decorações e ações lúdicas direcionadas principalmente às crianças, a fim de atrair o público e turistas.

Ela conta que outro fator que contribuiu para o crescimento de turistas foi a expansão de leitos hoteleiros nos últimos anos na região. "Em 2024 tivemos mais empresas abrindo, da mesma forma como a gente teve nos anos anteriores. Se formos analisar os últimos anos, o 2025 tende a ser o ano com a melhor Páscoa da história de Gramado", afirma.

A previsão do SindTur é as ocupações em hotéis e pousadas da Região das Hortênsias cresça ainda mais nos próximos dias, alcançando os 97%, ou seja, com poucos lugares vagos a quem ainda não realizou reserva. Lisa explica que, no mercado turístico, a rede hoteleira é o único setor onde há previsibilidade de fluxo, pois suas reservas são feitas com antecedência. O cálculo é realizado através da plataforma Flutua, um sistema de análise de fluxo turístico atualizado através da parceria entre os hotéis e o sindicato. "As empresas aqui da região acreditam no trabalho que nós desempenhamos enquanto instituição, e nos permitiram fazer uma integração com o sistema de gestão delas. Ou seja, a gente não tem preenchimento de pesquisa, mas sim análise de extração de dados direto no sistema de gestão dos hotéis", explica.

O sistema integra a rede hoteleira com a gastronomia e os atrativos turísticos das cidades, fornecendo informações para que os setores possam planejar-se previamente. "A gastronomia da cidade já está preparada com insumos e com equipe. Da mesma forma, os atrativos já sabem quais são os estados que mais vão trazer visitantes para esse momento", diz Lisa.

Através do monitoramento feito pela plataforma, o SindTur comunicou antecipadamente às prefeituras municipais para que possam se preparar conforme a alta demanda, com o reforço de fiscais de trânsito e oficiais da Brigada Militar. Esse fluxo intenso de visitantes contribui para o crescimento tanto turístico, quanto econômico, e a executiva conta que o sindicato está elaborando projetos futuros que fomentem ainda mais o turismo em outras épocas do ano, como o dia dos namorados e o período de férias escolares no inverno.

A produção para este ano foi 10% superior Para atrair ainda mais os visitantes, as fábricas de chocolate em Gramado investiram em novas e diferentes receitas de ovos de chocolate, como o ovo de torresmo, que é composto por uma casca de chocolate, caramelo salgado e, por fim, o torresmo.ao registrado em 2024.