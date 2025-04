Nova Petrópolis espera grande movimento de turistas na Páscoa

Em Nova Petrópolis, a prefeitura, rede hoteleira e comércio estão com a expectativa em alta para o feriadão de Páscoa e Tiradentes. Conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a taxa de ocupação da rede hoteleira estava em 95% ao longo da semana. O número aponta que o município deverá registrar um dos melhores resultados turísticos dos últimos anos durante o período.

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali, os números refletem o acerto da estratégia adotada pelo município. "A expectativa de ocupação e fluxo de visitantes demonstra que estamos no caminho certo, com uma política pública de turismo focada na identidade cultural, na originalidade dos eventos e na qualificação da oferta turística", afirma Sangali ao salientar que além da rede hoteleira, o movimento deve beneficiar diretamente o setor gastronômico, os atrativos turísticos, o comércio de rua e as galerias comerciais — segmentos que se preparam para receber um fluxo intenso de turistas, com expectativa de impacto positivo no faturamento e no desempenho geral da economia local.

Os eventos na cidade ocorrem durante todos os dias, sobretudo na região da Rua Coberta. No domingo de Páscoa (20) haverá programação religiosa nas comunidades de Nova Petrópolis, com destaque para a Alvorada Pascal, que ocorre às 6h, na Igreja do Parque Aldeia do Imigrante. Às 16h30, o Projeto Pevi Amme, da Igreja Batista, sobe ao palco da Rua Coberta. A Caminhada das Velas ocorre a partir das 17h30, e o show com Umagroup com o espetáculo Rock Legacy, às 19h30, no palco da Rua Coberta encerra o dia de comemorações.