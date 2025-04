Cidade do Vale do Taquari planta árvore a cada nascimento de bebê

Entre os primeiros municípios a aderirem à edição 2025 do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, Doutor Ricardo, no Vale do Taquari, propõe um olhar para as futuras gerações. Um novo canteiro de mudas, que representam os bebês nascidos na localidade, será inaugurado no Jardim do Futuro. O projeto tem o objetivo de provocar a reflexão na comunidade sobre a importância da atenção e do cuidado com os primeiros anos de vida, e despertar a consciência ecológica da população ao criar um espaço simbólico de memória e preservação.

Desde 2021, para cada bebê nascido na cidade, uma muda de árvore é plantada no Jardim do Futuro. Um dos pré-requisitos para participar do projeto é que a gestante residente no município faça acompanhamento pré-natal em pelo menos sete consultas. "Já completamos quatro anos do projeto e a cada agosto um novo canteiro é inaugurado. Além de criarmos um espaço físico e de memória para nossa comunidade, refletindo na preservação ambiental e cultural do município", relata a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Eliana Giacobbo.

As famílias que aceitam participar do projeto são convidadas a realizarem o plantio coletivamente, sempre em agosto. As espécies escolhidas são de árvores nativas, de pequeno porte, com flores ou frutas, como araçá, pitangueira ou manacá-da-serra. Junto de cada muda é instalada uma placa com o nome conhecido da árvore, o nome científico, os nomes da criança e dos pais. Em 2025, a quinta edição será nos dias 16 e 17 de agosto.

Para o coordenador do Sistema Estadual de Cultura (SEC), Ruben Oliveira, um dos articuladores do Dia do Patrimônio, inaugurar um novo canteiro desse projeto forma uma consciência coletiva de pertencimento e responsabilidade. "O gesto de plantar uma árvore para cada criança nascida insere-se em uma perspectiva simbólica de construção da memória coletiva e contribui para que as novas gerações cresçam entendendo a importância de preservar o passado e celebrar as raízes, sem deixar de sonhar com um futuro melhor", complementou.