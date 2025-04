Linhas de ônibus de Novo Hamburgo terão mudanças em maio

A partir de 1º de maio, o transporte público de Novo Hamburgo terá mudanças. As alterações, fruto de um diagnóstico realizado desde janeiro, vão incluir a ampliação das viagens únicas entre bairros e atendimento às empresas que empregam milhares de pessoas, com horários de linhas no início e fim de expediente. Além disso, haverá redução de linhas com itinerários semelhantes.

Essa atualização foi proposta pela Prefeitura, a partir de demandas encaminhadas pela população. Foi realizado um processo de revisão de todos os horários e itinerários atuais, no qual foi identificado duas situações. Uma grande quantidade de linhas sobrepostas e a falta de transporte público em horários de pico para atender os funcionários de empresas, no início da manhã e final de tarde.

Como resultado desta avaliação, vai surgir a Linha do Trabalhador. O itinerário partirá do bairro Liberdade, às 5h30, passando pelos bairros Rondônia, Canudos, Imigrante, São Jorge, São José, Rincão, Operário, Centro, Ideal e retornando para a empresa, no bairro Liberdade. O trajeto foi elaborado a partir de sugestões encaminhadas pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos (ACI) e Sindicato Patronal do Calçado, que reúne as principais demandas dos empreendimentos do município.

Haverá também a variação B desta linha, que fará o sentido oposto, no mesmo horário. O itinerário tem o objetivo de atender os momentos de maior movimentação de empresas de Novo Hamburgo. "A partir das necessidades encaminhadas pela comunidade, seja por lideranças de bairros ou associações, essas demandas foram compiladas, percebendo-se a necessidade melhorar o atendimento", informou o gerente da Viação Santa Clara no Rio Grande do Sul (Visac-RS), Fernando Silveira. A Visac é a empresa responsável pela operação do transporte em Novo Hamburgo.

Outras duas linhas que passarão a existir em 1º de maio são a Esmeralda x Boa Saúde, via Canudos, e a Boa Saúde x Fundação Liberato. Atualmente, para percorrer esses trajetos, é necessário pegar dois ônibus, o que encarece o transporte para o passageiro. A partir do próximo mês, os usuários poderão fazer esses percursos em apenas um veículo.