Erechim aciona plano voltado ao monitoramento da água no solo

decretou situação de emergência, na semana passada O município de Erechim, devido à estiagem, utilizando os dados levantados no Formulário de Informações do Desastre (FIDE). Os alertas sobre a diminuição na produtividade nas lavouras, ocasionada pela falta de chuva e calor excessivo, traz a preocupação sobre a manutenção das culturas anuais e sustento das famílias que sobrevivem da agricultura.

O Programa de Recuperação de Recursos Hídricos e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) traz a oportunidade de recuperar as áreas que promovem a permanência de água no solo, além da redução das temperaturas locais. A situação de emergência leva em conta o índice pluviométrico dos últimos meses, inferior aos meses anteriores e muito abaixo da média histórica registrada no período, resultando na falta de água potável para consumo humano.

Segundo a secretária adjunta de meio ambiente, Carla Orso, é sabido através dos relatórios da Defesa Civil e Emater/RS - Ascar que as perdas podem passar de R$ 27 milhões, e o PSA passa a ser não só um instrumento de manutenção e proteção do meio ambiente, como também uma medida de prevenção contra eventos de instabilidade ambiental.

A diretora do Programa, Ariane Pasuch, vem realizando vistorias nas nascentes e cursos d'água aos aderidos ao programa, encaminha inclusive melhorias junto as secretarias de meio ambiente, também agricultura, abastecimento e segurança alimentar, para garantir assim água em qualidade e a manutenção dos recursos hídricos das propriedades participantes.

"Nossa equipe já vem avaliando o cenário da falta de chuvas desde o fim do ano passado, atentos para minimizar o impacto da estiagem no que diz respeito principalmente aos criadores de animais", explica o prefeito Paulo Polis, que ainda pede para população colaborar com o uso racional da água.