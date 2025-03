Erechim decreta situação de emergência pela seca

O município de Erechim decretou situação de emergência devido à estiagem. O documento assinado pelo prefeito Paulo Polis na segunda-feira (24) e publicado nesta terça-feira (25), considera dados levantados no Formulário de Informações do Desastre (FIDE).

índice pluviométrico dos últimos meses, inferior aos meses anteriores e muito abaixo da média histórica registrada no período, resultando na falta de água potável para consumo humano. O decreto considera também o parecer da Defesa Civil de Erechim, que coordena as ações a frente desta situação e o relatório técnico do Escritório Municipal da Emater/RS - Ascar O documento leva em conta oregistrada no período, resultando na falta de água potável para consumo humano. O decreto considera também o parecer da Defesa Civil de Erechim, que coordena as ações a frente desta situação e o, que apresenta estimativas de perdas em algumas culturas,.

Na cidade do Norte do RS foram contabilizadas quebras de 30% na cultura de milho, 30% na cultura de milho silagem, 35% na cultura da soja; 50% na cultura de olericultura, 50% na cultura do feijão segunda safra, resultando em danos materiais e prejuízos econômicos e sociais, com prejuízo estimado em R$ 25,4 milhões. Além disso, o relatório também destaca perdas na pecuária, além da bovinocultura de leite, a atividade de bovinos de corte também está sofrendo perdas, devido a situação precária das pastagens com déficit hídrico, prejudicando o desenvolvimento dos animais, além da necessidade de buscar alternativas com custo maior para a alimentação dos mesmos, indicando perda de 30% na produção de leite e prejuízo financeiro estimado em R$ 1,2 milhão.