33º FestiQueijo terá ingressos promocionais em Carlos Barbosa

A 33ª edição do FestiQueijo inicia a venda de ingressos ao público. Os interessados em participar do festival gastronômico, que ocorrerá de 27 de junho a 27 de julho, em Carlos Barbosa, podem se programar e já adquirir as entradas pelo site oficial ou em pontos físicos.

Entre as novidades, haverá lote promocional e limitado, com preços da edição de 2023, para o primeiro final de semana (27 a 29 de junho), que variam de R$ 155 a R$ 280, conforme turno e setor. Nos demais dias de evento, os valores variam de R$ 170 a R$ 340. Todos os ingressos incluem shows, comida e bebida à vontade, além de taça e garfinho personalizados para desfrutar o melhor do festival.

A exemplo da edição anterior, o FestiQueijo ocorrerá em dois turnos. Nas sextas-feiras, das 12h às 16h ou das 17h às 23h, e nos sábados, das 10h às 16h ou das 17h às 23h. No domingo, será sessão única, das 11h às 17h. A expectativa da organização é receber 30 mil pessoas nos cinco finais de semana do evento.

Nesta edição, quem adquirir ingressos em março terá a possibilidade de parcelar em até cinco vezes sem juros. De abril a julho, conforme a proximidade do evento, o número de parcelas vai diminuindo. Para quem visitar o FestiQueijo por meio de excursões, os ingressos terão benefícios e descontos.

O presidente do 33º FestiQueijo, Francisco Guazzelli, enfatiza que a edição de 2025 será ainda mais grandiosa, com uma programação recheada de novidades, com muita alegria e descontração. Ele conta que a antecipação da comercialização dos ingressos atende uma antiga demanda dos amantes do festival, especialmente de quem depende de excursões que precisam se programar. "Já temos a grade de shows definida para que os visitantes possam escolher o dia que mais agrada. Estamos planejando outras novidades, como a 1ª Meia Maratona FestiQueijo, que ocorrerá em julho", informa Guazzelli.