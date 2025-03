Festival gastronômico inicia nesta quinta-feira, em Gravataí

Nesta quinta-feira (27), a partir do meio-dia, o Gravataí Shopping recebe, pela primeira vez, o TorresmoFest, um dos maiores festivais gastronômicos do país. Até o dia 30 de março, o festival traz ao estacionamento do empreendimento uma seleção especial de pratos à base de carne suína que exaltam o sabor e a variedade que pode ser produzida com ela, além disso, o festival também contará com outras opções gastronômicas para agradar a todos os paladares.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar a diversidade gastronômica oferecida por mais de 25 expositores, com pratos a partir de R$ 35. Entre as opções, estão em destaque a costela de fogo de chão, hambúrgueres artesanais, batatas recheadas e uma grande variedade de doces, além de chopes e drinks especiais. A programação também inclui apresentações musicais.

Com entrada gratuita e um ambiente pet friendly, o festival foi pensado para proporcionar uma experiência completa, reunindo boa gastronomia, entretenimento e um espaço acolhedor para toda a família. Para tornar essa vivência ainda mais especial, o evento contará com a presença do renomado chef Adan Garcia, referência na culinária brasileira. Desde a primeira edição do festival, ele vem conquistando o público com pratos autorais que já se tornaram marca registrada, como o tradicional Baião de Dois e o Arroz Carreteiro, que prometem ser mais uma vez grandes destaques do cardápio.