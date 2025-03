Trensurb instala banco vermelho em estação de São Leopoldo

A Trensurb inaugurou o banco vermelho pelo feminicídio zero na Estação São Leopoldo. Este espaço faz parte de uma campanha nacional do Instituto Banco Vermelho, como um lugar para reflexão e ação. "Sentar e refletir. Levantar e agir", este é o tema.

No banco constam índices que alertam sobre a violência e os serviços de proteção. Nessa estação estão disponíveis contatos exclusivos de São Leopoldo, o telefone da Ronda Lilás (153) e o whatsapp do Centro Jacobina: (51) 99788-3212 para atendimento às mulheres em situação de violência.

A Trensurb iniciou a instalação do banco vermelho em São Leopoldo e deve seguir para outras estações, pelo menos uma em cada município. A ação é denominada "Trensurb nos trilhos pelo feminicídio zero" e tem como parceiro o Instituto Banco Vermelho, Univale, Secretaria de Políticas para Mulheres e Centro Jacobina.

O prefeito Heliomar Franco destacou a importância do ato para ajudar as mulheres em situação de violência. "Por aqui passam milhares de pessoas por estas portas e entram nestas catracas e são estas pessoas que compõem a sociedade, que muitas vezes estão assombradas, estão com medo, intimidadas por alguma atitude de alguém que as está perseguindo, as está ameaçando, e às vezes elas não sabem onde buscar o amparo, onde buscar o apoio, a segurança. Então a iniciativa de colocar as informações neste lugar de grande trânsito de pessoas é importantíssima para até mesmo para a sobrevivência de algumas mulheres que por aqui passam completamente atordoadas pelo meio em que vivem", destacou.