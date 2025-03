Após reformas, ginásio Enxutão será reaberto com eventos em Caxias do Sul

O ginásio do Centro Municipal de Esporte e Lazer Professor Joel Bastos de Souza, o Enxutão, que passou por melhorias na área interna, incluindo a troca de todo o telhado, reabre à comunidade no dia 28 de março (sexta-feira), às 19h, com evento esportivo. A reabertura será marcada por dois jogos amistosos de futsal, e o ingresso será solidário, com a doação de um quilo de alimento não perecível por espectador. Os donativos serão encaminhados ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul.

O diretor de Planejamento da secretaria municipal do Esporte e Lazer, Cristiano Nunes, explica que a troca do telhado ocorreu com uma verba de repasse federal no valor de R$ 413 mil e uma contrapartida do município no valor de R$ 85 mil, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 500 mil somente na parte do telhado. A empresa responsável retirou o telhado antigo e todas as estruturas metálicas foram pintadas com tinta antiferrugem, explicou o secretário.

O ginásio foi inaugurado na década de 1980. Além da obra recente do telhado, recebeu diversas melhorias entre 2022 e o início de 2025. Uma quadra nova, com pintura especial para pisos esportivos e dimensões que passaram a atender os padrões de jogos oficiais, foi entregue à comunidade no local. Os serviços de lixamento e pintura da quadra que foram licitados pelo município. Já as pinturas e melhorias na parte elétrica, vestiários e arquibancadas, foram executadas pelo setor de manutenção, na época

O espaço recebeu atualização da rede de esgoto e revitalização nas grades internas do ginásio para evitar a corrosão. A área externa recebeu uma contenção na divisa do campo com o Arroio do Herval para impedir que chuvas invadam o complexo. A guarita que fica localizada na entrada do Enxutão também recebeu reforma. O espaço passou a ser um ponto de parada da Guarda Municipal, o que também auxilia na segurança do local.