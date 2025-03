Com salários de até R$ 10,8 mil, Caxias do Sul lança concurso

A prefeitura de Caxias do Sul abriu, na sexta-feira (14), o edital para o novo modelo de concurso público municipal , que visa aprimorar o modo como os servidores são escolhidos. O processo seletivo busca integrar plenamente as competências técnicas e comportamentais necessárias para realizar um atendimento completo ao cidadão.

Conforme a secretária de Administração, Tecnologia e Inovação Grégora Fortuna, a construção do novo modelo é realizada através da qualificação dos servidores da diretoria de Recursos Humanos, assim como nos atendimentos que já são realizados. Para capacitá-los, a Escola de Gestão Pública de Caxias do Sul promove cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas, envolvendo servidores de todas secretarias.

A secretária diz que, ao ingressarem no serviço público a partir da posse, os novos servidores encontram dificuldades ou resistência no atendimento ao cidadão. "A gente pensou que, além de capacitar o quadro que nós já temos, podemos buscar formas que, desde a seleção, vão trazer esse perfil de profissional. Hoje, temos um profissional muito capacitado tecnicamente, mas com inabilidade no atendimento ao público", explica.

Ela ressalta que a prova busca no perfil do ingressante a facilidade em resolver problemas de raciocínio e habilidade para melhor atender o cidadão. "A gente vai continuar buscando os profissionais tecnicamente habilitados, mas também vai ter um viés desse outro lado mais humanizado", completa.

As inscrições podem ser realizadas até dia 30 de março, com os valores de R$ 60, R$ 90 e R$ 130 para os cargos de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, respectivamente. O candidato cadastrado no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e a pessoa que se submeteu à coleta de sangue, no mínimo duas vezes nos últimos doze meses, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, conforme disposto no edital de abertura, até o dia 20 de março.

O edital contempla 55 vagas, além de cadastro reserva para 19 cargos. As vagas são para os cargos de auxiliar de infraestrutura e de saúde bucal, eletricista, engenheiro civil, fiscal municipal, médico em diversas especializações, professor em diversas áreas, secretário escolar e técnico em radiologia. As remunerações variam entre R$ 2.401,94 e R$ 10.808,79 para cargas horárias entre 12 e 40 horas semanais. Entre os benefícios, é concedido o auxílio-alimentação no valor de R$ 854,70.

O concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um ano, conforme o alcance dos objetivos iniciais. A avaliação do processo seletivo será composta pelas seguintes áreas: língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, desenvolvimento urbano e sustentabilidade, atendimento ao cidadão, governança pública e inovação e conhecimentos específicos. Além destes, serão feitos testes psicotécnicos e de proficiência, para o candidato assumir o cargo depois de ser aprovado.

Conforme dados da prefeitura, durante a validade do concurso, será assegurado o percentual de 12% aos candidatos com deficiência e 10% aos candidatos autodeclarados pretos e pardos. Os interessados podem acessar os sites da Legalle Concursos ou da prefeitura (caxias.rs.gov.br) para maiores informações.