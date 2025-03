Gramado promove feirão de empregos para a Páscoa nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12), a rede hoteleira e gastronômica de Gramado, na Serra Gaúcha, vai promover um ferião com 104 vagas de emprego. O evento vai ocorrer no Hotel Laghetto Siena. Das 9h até às 16h, a feira trará oportunidades para trabalhadores que buscam recolocação no mercado, com vagas para camareira, garçom, recepcionista, manobrista, entre outras funções essenciais do setor.

A feira pretende atender à crescente demanda por profissionais durante a temporada de Páscoa e dos meses de inverno, atrativos turísticos nesta época na cidade. Durante o dia, 14 empreendimentos estarão atendendo no local, recebendo currículos dos candidatos, realizando seus cadastros e os encaminhando às entrevistas.

O secretário de Inovação e Desenvolvimento André Castilhos explica que, para algumas ocupações, não há necessidade de possuir experiência. "Algumas vagas estão sendo oferecidas de acordo com a própria identidade do hotel e do restaurante. Então, eles estão passando por esse treinamento, estão fazendo essa qualificação dentro do próprio ambiente de trabalho", diz.

Com a proximidade da Páscoa, época que atrai milhares de visitantes à cidade da Serra Gaúcha, a rede hoteleira é o setor em que há mais oferta de empregos. Para participar da seleção, o candidato deve comparecer ao local com um documento de identificação com foto e CPF e, caso seja possível, um currículo atualizado. Para se candidatar às vagas de motorista e de manobrista, também é necessário apresentar CNH categoria B.

Além disso, o processo seletivo admite pessoas que tenham desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior em andamento. As vagas vão desde estágios, auxiliares de cozinha e limpeza até fotógrafos, promotores de vendas e gerentes de restaurante. Aos candidatos acima dos 18 anos, o regime de trabalho é CLT, com vagas permanentes e as remunerações variam entre R$ 1,8 mil a R$ 3 mil.

Através do Sindicato da Hotelaria e Restaurantes da Região das Hortênsias (Sindtur), é possível prever o fluxo de turistas para a Páscoa e para o inverno. "Os hotéis e a rede gastronômica estão se antevendo a essa movimentação e se preparando para bem receber o nosso visitante", define Castilhos.

O projeto de execução da feira é realizado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), por meio da Agência FGTAS/Sine Gramado, que também realizou, na sexta-feira passada (7) uma iniciativa que visava ofertar empregos exclusivamente às mulheres do município. Agentes da Fundação estarão no evento para auxiliar os candidatos