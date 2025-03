Fiergs assina termo de cooperação com 21 cidades do RS

Na quarta-feira (12), às 9h, o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, assinará um termo de cooperação com prefeituras ligadas à Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste do RS (AMUFRON) e indústrias da região para a ampliação da unidade do Senai-RS em Horizontina. A unidade está instalada no Memorial da Evolução Agrícola, que pertence ao Instituto John Deere, empresa que também integra a parceria.

A cooperação busca fortalecer as indústrias da região. Serão viabilizadas ações de educação para o trabalho e para a cidadania, assistência técnica e tecnológica, qualificação de profissionais e líderes, entre outras. Os municípios que deverão integrar a parceria são Horizontina, Alecrim, Alegria, Boa Vista do Buricá, Campina das Missões, Cândido Godói, Crissiumal, Dr. Mauricio Cardoso, Independência, Nova Candelária, Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, Senador Salgado Filho, Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi.

A ampliação física da unidade, que dobrará de tamanho, abre oportunidade para a oferta de outros serviços do Sistema, além dos já estabelecidos, como curso técnico noturno, aprendizagem técnica, consultoria tecnológica, programas de qualificação como o Brasil Mais Produtivo, gestão de treinamentos, integração empresa/escola e atendimento de formação executiva. Além do aumento no número de salas de aula, haverá uma oficina a mais e uma área para o Sesi.

O vice-prefeito de Horizontina, Gladimir Ames, destaca que a indústria tem papel crucial na economia regional, sendo um dos principais motores de emprego e renda. "O fortalecimento do setor, proporcionado pela ampliação do Senai, é vital para assegurar o crescimento sustentável, gerando prosperidade para as comunidades", afirma. "O aumento da oferta de cursos permitirá suprir a crescente demanda por profissionais qualificados em diversos setores, impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias e a adoção de práticas inovadoras, preparando a região para os desafios do futuro", completa Ames.