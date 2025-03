Petrobras oferece 35 vagas em curso em Sapucaia do Sul

As inscrições para o curso de qualificação profissional Auxiliar de Serviços Diversos, oferecido pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras, foram prorrogadas até esta terça-feira (11). Trata-se de uma iniciativa da Petrobras em parceria com o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).

O curso gratuito oferece 35 vagas e será realizado presencialmente no campus Sapucaia do Sul. As aulas estão previstas para começar em 16 de abril e ocorrerão pela manhã, com duração aproximada de três meses. Os participantes receberão bolsas-auxílio de R$ 660 por mês durante o período de curso. Para as mulheres com filho(s) de até 11 anos, a bolsa-auxílio será de R$ 858 ao mês.

As vagas destinam-se, prioritariamente, a pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego, priorizando grupos minorizados, como mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, pessoas trans, indígenas, quilombolas e refugiados. Serão priorizados também os moradores de Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul.