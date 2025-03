Lajeado instala primeira sirene de alerta contra enchentes

A prefeitura de Lajeado, por meio da Defesa Civil, instalou a primeira sirene de um sistema de alerta contra cheias. O equipamento tem como objetivo melhorar as ações de prevenção e respostas em casos de enchentes no rio Taquari. A primeira sirene foi instalada no prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Risque Rabisque, no Centro.

A sirene emite um som de alerta, seguida de uma mensagem de voz indicando os próximos passos para a população. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Maya, uma das dificuldades enfrentadas é retirar as pessoas das casas antes que a água atinja os locais e feche os acessos. "O sistema de sirene funcionará com um sistema prévio de monitoramento do nível do rio, trabalhando com cotas mínimas. Por meio da sirene, serão orientados para que todos os moradores de determinada quadra deixem suas casas. E, assim que as cotas forem atualizadas, vão sendo realizados os procedimentos de retirada das próximas cotas" explica o coordenador.

A primeira sirene foi instalada no Centro, pois é o local com mais moradores em área de risco de inundação. A previsão é de que mais três sirenes sejam instaladas, abrangendo os bairros Santo Antônio, Conservas e Carneiros.

Serão realizados trabalhos de treinamento com os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil - grupos formados por moradores dos bairros, com o objetivo de atuar na prevenção, preparação e resposta a situações de emergência ou desastres naturais, que estão sendo formados em Lajeado - para que toda a comunidade seja orientada sobre como proceder e formas de atuação para quando a sirene for acionada.

Ao ser acionada, a sirene atinge um raio de 1,5 quilômetro para todos os lados, a fim de avisar os moradores. Conforme Maya, para atingir toda a população afetada, a Defesa Civil deve instalar uma a cada três quilômetros. Depois do acionamento da sirene, seguem os procedimentos padrões de retirada das famílias com apoio de caminhões para serem encaminhadas para abrigos.