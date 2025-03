Encruzilhada do Sul realiza neste sábado festa do Bumba Meu Boi

A tradição do Bumba Meu Boi segue viva em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. A cidade realiza neste sábado (8) a festa, a partir das 22h, com o boi percorrendo algumas das principais ruas da cidade, tendo como ponto alto a Praça Dr. Ozy Teixeira, área central.

A festa do Bumba Meu Bom é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Encruzilhada desde 2023. A cidade é a única no Estado a realizar a comemoração, que ocorre no município desde 1920.

O público é formado por pessoas de todas as idades, de crianças à terceira idade, que esperam para “brincar” com o boi e despedirem-se dos festejos de Carnaval.



A movimentação tem início na Rua 4 de Dezembro, onde residiu o mestre Firmino Silveira que, juntamente com o historiador e empresário Humberto Castro Fossa, criaram e mantiveram a tradição em Encruzilhada do Sul. Hoje é o neto, Diogo Silveira Kucharski, a esposa Josseane e o filho Rafael que, com a comitiva de campeiros que acompanham o boi, promovem o evento.



Oficializada pela prefeitura em 13 de fevereiro de 1991, a festa faz parte do calendário oficial de eventos de Encruzilhada do Sul e é uma das comemorações mais populares do município e da região. O prefeito, Benito Paschoal, destaca o resgate cultural da comemoração. “Estamos garantindo a preservação, o fortalecimento e a propagação desta importante manifestação popular e folclórica que já perdura há mais de cem anos em nosso município. É um grande espetáculo estrelado pelos dançantes do Boi de Pano”, esclarece.



Além da passagem do boi, a programação envolve Trio e Cantos, a partir das 20h; Banda Entre Nós, às 21h; e Banda Terceira Dimensão, às 23h. A festividade integra as atividades do Conecta Verão 2025, idealizado pela prefeitura em parceria com o SESC, sendo o maior circuito de cultura, esporte, lazer e entretenimento do Vale do Rio Pardo. As atrações começaram em janeiro e seguem até março.



Bumba Meu Boi



O Bumba Meu Boi é uma festa do folclore popular brasileiro, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi. Nestes folguedos, são realizados cortejos ou outros tipos de apresentações, muitas vezes em caráter competitivo, durante as quais, agremiações chamadas de Bois realizam espetáculos utilizando a figura do animal. A manifestação tem ligação com diversas tradições: africanas, indígenas e europeias, inclusive com celebrações religiosas católicas, sendo associada fortemente ao período das festas juninas.