Erechim alcança sétimo posto de força industrial do Rio Grande do Sul

A cidade de Erechim, no Norte gaúcho, se consolidou como a sétima maior força industrial do Rio Grande do Sul, segundo números oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Na geração de empregos de 2025, foram 166 vagas de trabalho preenchidas na cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski enfatiza a importância dessa conquista para Erechim. "Alcançar a sétima posição no setor industrial do Rio Grande do Sul é um marco significativo e reflete nosso esforço contínuo para fortalecer a economia local. Este resultado é fruto de uma colaboração estreita entre os setores público e privado, com políticas voltadas para o incentivo ao empreendedorismo e à inovação", destaca o secretário.

Atualmente, Erechim conta com 783 atividades econômicas de baixo risco. Além do Tudo Fácil Empresas, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, também criou a Sala de Aceleração de Projetos, um espaço dedicado a desburocratizar processos e acelerar a implantação de novos negócios. Somente nos primeiros dois meses de 2025, o setor aprovou 177 projetos.

criação do Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no bairro Industrial Davide de Zorzi Outro passo importante foi a. Este novo polo industrial representa uma estratégia municipal para diversificar e expandir a economia de Erechim. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, ao comentar o crescimento e os avanços da cidade, ressaltou o compromisso contínuo da administração municipal com o desenvolvimento e a importância da Parceria Público-Privada com os empresários. "A prefeitura está dedicando atenção especial em todas áreas que prospectam negócios e geram empregos. Seguiremos criando um ambiente favorável, que proporcione mais oportunidades, geração de empregos e consolidando Erechim como um polo industrial, destaca.