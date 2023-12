Erechim busca protagonismo com novo distrito industrial

O novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, situado no bairro Industrial Davi de Zorzi, às margens da BR-153, em Erechim, tem oito empresas com a Licença de Instalação aprovadas que já podem começar a terraplanagem. A prefeitura entregou 39 lotes a 29 empresas em abril deste ano. As demais estão em fase de análise dos projetos. A prefeitura estima ter um retorno de R$ 200 milhões com a nova área industrial.

a prefeitura autorizou que três empresas pudessem iniciar a construção dos pavilhões Em novembro,. O prefeito de Erechim. À época, o prefeito, Paulo Polis, entregou os projetos técnicos aprovados e as licenças de execução às empresas que irão se instalar no local. Além disso, as matrículas dos terrenos do loteamento já estão individualizadas e sendo transferidas para o nome das 29 empresas contempladas.

O local vai contemplar empresas de médio e grande porte, com faturamento anual a partir de R$ 960 mil e pretende absorver diversos setores do mercado, como o de tecnologia e prestação de serviço. De acordo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, a estimativa é que a maioria das empresas começam a atuar no segundo semestre de 2024. Para o primeiro semestre, a Secco Recuperadora, que atua no segmento de manutenção de cabines de caminhões, por exemplo, tem a previsão de início para abril do próximo ano e deve ser a primeira a operar no novo distrito.

De acordo com o contrato feito entre o município e os empreendedores, para receber os benefícios, as empresas devem permanecer no distrito industrial por, no mínimo, 10 anos. "Nós realizamos primeiramente toda parte da infraestrutura do novo Distrito Industrial. Nós deixamos o local com ruas largas, o vão livre dessas ruas é de 24 metros. Então muito propício para médias e grandes empresas", diz o secretário.

O novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo tem mais de 412 mil metros quadrados, em terrenos que variam de 3 a 14 mil metros quadrados e fica às margens da rodovia federal, conhecida como Transbrasiliana. Além disso, o projeto tem três áreas verdes e uma área verde de preservação permanente (APP). Para viabilizar o empreendimento, foram investimentos R$ 25 milhões de recursos públicos. A estimativa é ter a geração de 1.300 a 1.500 postos de trabalho em Erechim.