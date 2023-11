Oito empresas já podem se instalar em área industrial de Erechim

O novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, em Erechim, avança mais uma etapa para instalação das empresas no local. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, explica que as matrículas dos terrenos do loteamento Giácomo Madalozzo já estão individualizadas e sendo transferidas para o nome das 29 empresas contempladas.

Segundo ele, algumas empresas já estão encaminhando os projetos técnicos para aprovação na prefeitura de Erechim, que depois de liberados, podem dar início as obras. "Já temos oito empresas protocoladas para se instalar", observa ele.

Conforme o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, a aprovação do projeto técnico envolve serviços públicos complexos, que fazem parte de todo este processo para implantação de uma nova indústria, empresa, no município. Mais de R$ 25 milhões foram investidos no distrito. A projeção deste empreendimento é receber R$ 170 milhões de investimentos da iniciativa privada e gerar mais de 1.500 novos postos de trabalho quando estiver em pleno funcionamento.