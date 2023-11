Distrito Industrial de Erechim tem três empresas aprovadas

O novo Distrito Industrial de Erechim já tem três empresas autorizadas pela prefeitura para iniciar a construção dos pavilhões. O prefeito de Erechim, Paulo Polis entregou os projetos técnicos aprovados e as licenças de execução às empresas que irão se instalar no local.

Polis, ressaltou que a equipe de servidores e secretários está comprometida em entregar serviços públicos com agilidade e qualidade. "O nosso objetivo é fazer com que as coisas aconteçam é fazer a cidade andar. É um orgulho saber que os empresários estão investindo no município, porque isso faz a roda girar, geram-se novos empregos, e a indústria e a construção civil movimentam muito a economia", destaca, ao lembrar que o local tem a projeção de receber R$ 170 milhões de investimentos da iniciativa privada e gerar em torno de 1.500 novos empregos quando estiver totalmente pronto.

Conforme o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, foram investidos mais de R$ 25 milhões de recursos públicos no novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo. "A gestão atual assumiu o compromisso em entregar serviços públicos eficientes e desburocratizar a gestão pública", destaca o secretário, Mario Rossi.

As arquitetas, Roberta Maciel e Flávia Oldoni, trabalharam na concepção do projeto técnico de umas das empresas, colocaram as ideias no papel, que, a partir de agora, podem ser aplicadas na realidade. "Este novo distrito é importante para o desenvolvimento da cidade e das empresas, por terem a oportunidade de expandir, crescer e gerar mais empregos. Ele atende as demandas de ampliação e produção, mais funcionários, que, consequentemente, darão retorno ao município", disseram elas.