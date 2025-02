Carnaval em Rio Grande deve receber 120 mil pessoas

O Carnaval de Rio Grande, um dos mais populares do Estado, começa nesta sexta-feira (28) e ocorrerá em diversas áreas da cidade, como a praia do Cassino, que será o local de maior concentração de público. Para organizar os preparativos, a prefeitura se reuniu na última terça-feira (25) com as principais secretarias envolvidas, que são de Segurança, Saúde, Cultura, Zeladoria da Cidade, Cassino e Relações Institucionais a fim de definir a infraestrutura disponibilizada para os locais onde haverá programação. A expectativa é de que mais de 120 mil pessoas compareçam no Cassino para acompanhar os 31 blocos programados que irão desfilar até a próxima terça-feira (4), último dia dos desfiles.

O município destinará o suporte necessário aos foliões que irão comemorar o Carnaval na praia, com a instalação de banheiros químicos, máquinas que auxiliarão os veículos dos blocos, iluminação extra e limpeza e conservação das ruas. Além disso, estarão disponíveis três ambulâncias volantes do serviço Samu, e outras quatro do Serviço Municipal de Urgência (SMU), da Secretaria da Saúde, que estarão em locais estratégicos para atender o público.

A festa acontecerá também nos bairros Getúlio Vargas e Cidade Nova, nas ilhas Torotama e dos Marinheiros, na Vila da Quinta e em Povo Novo, onde também será prestado todo o suporte necessário à população. O evento, que inicia a partir das 19h e termina às 3h da madrugada, com entrada gratuita, terá apoio para auxiliar a Corte do Carnaval, por intermédio da Secretaria da Cultura, com objetivo de deslocar o rei e sua Corte do Carnaval não apenas no balneário, mas em todas as outras festas públicas nos bairros da cidade.

Para prevenir furtos, roubos e brigas, a prefeitura adotou estratégias que garantam a segurança da população. "Todos os órgãos, de todas as esferas, município, estado e federal, estão prontos para, de maneira integrada, dar o suporte necessário à segurança a todos que se farão presentes", afirma o secretário do Cassino Miguel Satt.

Para prestar apoio de maneira integral, o evento contará com mais de 180 servidores municipais, das áreas de fiscalização, comissão organizadora, Guarda Municipal, agência de trânsito e servidores das polícias Civil, Rodoviária Estadual e Federal.

O retorno financeiro previstos por Satt são de aproximadamente 40% da renda mensal de quaisquer empreendedores ou comerciantes. "Mexe com toda a economia do bairro Balneário Cassino. Cinco dias que mexem desde o micro empreendedor, do ambulante ao médio empreendedor e, principalmente, ao macro", diz.