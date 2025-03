Estância Velha lança edição do Comitê de Escuta das Crianças

Depois do sucesso da primeira edição do projeto "Comitê de Escuta das Crianças", criado em março de 2024, a prefeitura de Estância Velha, por meio do gabinete do prefeito, lançou o edital de inscrições para a participação da segunda edição. A iniciativa da criação da ferramenta é do Grupo de Trabalho Criança na Cidade, e tem o objetivo de colaborar na construção de políticas públicas que proporcionem vivências e experiências às crianças.

O Comitê de Escuta das Crianças foi criado com o intuito de contar com a participação das crianças na construção de uma cidade cada vez mais voltada às necessidades da infância. "Uma cidade boa para as crianças, é uma cidade boa para todos", descreve o prefeito Diego Francisco. O projeto é uma instância consultiva que busca oportunizar a participação das crianças com sugestões e demandas em diferentes segmentos. Serão oportunizados encontros com diferentes propostas de escuta das crianças, utilizando-se de ações como: reuniões, saídas de campo, visitação a espaços da gestão, jogos e brincadeiras.

O projeto contemplará 12 crianças (6 meninas e 6 meninos), de 8 a 11 anos (completos até 31/03/25), matriculadas e residentes em Estância Velha, e regularmente matriculados em uma escola pública ou privada do município. As reuniões acontecerão em datas determinadas em cronograma elaborado pela responsável pelo Comitê e enviado após a primeira reunião com os familiares e/ou responsáveis. O sorteio das crianças integrantes do comitê será no próximo dia 15 de março no evento "Vem Brincar na Praça", que ocorre na Praça 1º de Maio, das 9h às 11h30.

O Grupo de Trabalho Criança na Cidade é formado por um representante de cada secretaria, liderado pela coordenadora Jaqueline Hansen, e tem a responsabilidade de planejar e executar ações intersetoriais de conscientização sobre a importância da atenção integral à Primeira Infância.

O GT prevê muitas ações para o ano, como o Vem Brincar na Praça, no dia 15 de março. A atividade ratifica que a primeira infância é o período no qual é importante dar ênfase às ações de promoção de vínculos afetivos.