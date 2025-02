ExpoBento e Fenavinho com ingressos à venda

Reunindo mais de 450 marcas expositoras de diversos segmentos, oferecendo centenas de shows e apresentações artísticas e oportunizando experiências enogastronômicas únicas, a 33ª ExpoBento e a 20ª Fenavinho são atrações imperdíveis para curtir o inverno na Serra gaúcha. Quem quiser garantir sua presença na feira e festa, aproveitando condições facilitadas para o acesso, já pode adquirir, antecipadamente, os ingressos que dão direito a aproveitar tudo o que as programações têm a oferecer.

Até o dia 30 de abril, cada ticket adquirido pela ferramenta de whatsapp 'ExpoBento na Palma da Mão' custa apenas R$ 7. Depois, entre 1º de maio e 11 de junho, o preço unitário passa a R$ 8 para os bilhetes comprados por esse canal. Os ingressos adquiridos antecipadamente garantem acesso a qualquer dia da programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho. Entre 12 e 22 de junho, quando ocorrem feira e festa, o valor de acesso passa para R$ 18 nos fins de semana e feriados, e R$ 10 nos dias de semana (seja a venda por whatsapp ou na bilheteria do Parque de Eventos de Bento Gonçalves).

"Com o ingresso, o visitante pode percorrer toda a feira, conhecendo a segmentação proposta pelas áreas de Moda, Variedades, Indústria, Comércio e Serviços, Agroindústria, Salão do Imóvel, Gastronomia, entre outras, além de se divertir no espaço Fenavinho, voltado à valorização do produtor de uva e do viticultor", explica o diretor-geral da 33ª ExpoBento, César Anderle. Neste ano, feira e festa celebram os responsáveis por levar a cultura da uva e do vinho ao município, os imigrantes italianos. Neste ano completam-se 150 anos da chegada deles em solo gaúcho.

O ingresso também dá direito a acompanhar a agenda artística do dia da visita, que costuma incluir apresentações musicais, de dança e espetáculos teatrais, como opção de lazer para toda a família. "A compra antecipada é uma excelente forma de oportunizar que todos possam aproveitar as atrações da ExpoBento e Fenavinho, que estão sendo preparadas para garantir não só os tradicionais bons negócios, mas principalmente momentos de alegria e diversão", destaca o diretor.

O 'ExpoBento na Palma da Mão' pode ser acessado via WhatsApp pelo envio de uma mensagem ao número (54) 2105.1900. A ferramenta é intuitiva e, com praticidade, permite adquirir ingressos e obter mais detalhes sobre feira e festa.

Outra facilidade que a ExpoBento e Fenavinho oferecem é a aquisição de ingressos antecipados em lotes de 100 unidades, opção ideal para empresas presentearem seus colaboradores ou ampliarem sua política de relacionamento com clientes e fornecedores.