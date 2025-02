Parque Olivas de Gramado promove 1º Festival do Azeite

O Parque Olivas de Gramado promoverá o 1º Festival do Azeite Nostra Oliva. Serão oito dias com experiências imersivas que irão conectar o visitante ao universo dos azeites. Durante a programação, será possível acompanhar todas as etapas de produção do azeite de oliva extravirgem, desde a colheita manual de azeitonas, extração, envase e rotulagem deste "ouro líquido".

A festividade celebra a safra 2025 de azeitonas no Olivas de Gramado e ocorrerá nos dias 8,9,14,15,16,21,22 e 23 de março, com vagas limitadas. Entre as vantagens do evento, o participante poderá levar para casa uma garrafa de 250 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído.

As atividades do Nostra Oliva possibilitarão conhecimento sobre a diversidade sensorial e de sabores que há no mundo dos azeites, além de difundir a olivicultura incentivando o hábito saudável do consumo de azeite.

"Proporcionaremos aos nossos visitantes a possibilidade de conhecer todo o processo de colheita e extração do nosso premiado azeite de oliva extravirgem. Uma experiência inédita no Brasil, que ainda contempla diversas outras atrações super exclusivas", destaca o azeitólogo e idealizador do Nostra Oliva, André Bertolucci.