Ijuí prevê ampliação no atendimento a pessoas do espectro autista

A Prefeitura de Ijuí se reuniu, na última terça-feira (18), com a Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre, para planejar a habilitação do município que receberá um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do programa estadual TEAcolhe, o qual visa oferecer cuidado integral às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo da implementação, segundo o prefeito Andrei Cossetin, é atender a alta demanda de serviços de saúde às pessoas diagnosticadas com TEA.

Para realizar os atendimentos especializados, a prefeitura pretende construir o centro de atendimento até o início do mês de março. De acordo com o prefeito, o valor estimado para sua construção é cerca de R$ 1 milhão, oriundos da receita municipal. Para contemplar a população, o local disponibilizará atendimentos em fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, pedagogia, entre outros.

Atualmente, o município recebe recursos de R$ 30 mil do programa TEAcolhe, que tem como objetivo instituir, conforme lei estadual, a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo no âmbito do Estado. Os recursos, de acordo com Cossetin, são repassados à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que realiza atendimentos individualizado e multidisciplinares com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e professores.

Além disso, o município possui ação conjunta com o Centro Regional de Referência (CRR), que atende em três especialidades: intelectual, física e visual, e atua com os dispositivos de acompanhamento a pessoas com autismo na região de referência.

O CAS visa complementar os atendimentos já realizados no município. "Vem em torno de R$ 80 mil do Estado e nós vamos repassar com a parceria que temos com a TEAmor, que é uma associação de pais", diz Cossetin. Ele ressalta que a associação ganhará uma sede que atuará diretamente com o CAS, que atenderá todas as pessoas com TEA, independente da idade.

Conforme o prefeito, atualmente há 202 alunos diagnosticados com TEA na rede de educação municipal. Para atendê-los, a prefeitura contratou monitores e também destinou salas que possuem recursos multifuncionais, com profissionais habilitados para atenção pedagógica, assim como oferecer formação continuada aos educadores desde 2021.

Para atender os alunos que apresentam seletividade e restrições alimentares, o município oferece alimentação adaptada. "Há um plano educacional especializado que cada aluno precisa, independente do ano que ele está, porque a gente sabe que as demandas são distintas para cada um deles", afirma Cossetin.