Hospital de Clínicas de Ijuí recebe certificado do CAGE

O Hospital de Clínicas Ijuí foi agraciado com o Certificado de Programa de Integridade, concedido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), em reconhecimento à adoção de boas práticas de ética e conformidade. A instituição se destacou como o primeiro e único hospital do Rio Grande do Sul a receber essa certificação.

A implementação do programa de integridade do hospital iniciou em 2022, com o objetivo de prevenir, detectar e responder a irregularidades, desvios, fraudes, possíveis atos ilícitos e condutas antiéticas que envolvam colaboradores, médicos e outros públicos relacionados à instituição.

O presidente do HCI, Douglas Prestes Uggeri, comemorou a conquista e ressaltou que a certificação reflete a transparência e a seriedade que marcam a atual gestão. "Temos um hospital que este ano completa 90 anos. Esta certificação mostra que nosso propósito vai além de salvar vidas; estamos também comprometidos em cuidar de todos que se relacionam com o HCI. Com esse documento, temos ainda mais confiança de que, em 2025, poderemos conquistar o selo Pró-Ética, que reconhecerá nosso empenho em adotar práticas que garantam um trabalho cada vez mais ético e íntegro", afirmou.