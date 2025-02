Caxias poderá receber Copa do Mundo Feminina

Caxias do Sul é candidata a hospedar seleções participantes da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que acontecerá pela primeira vez no Brasil, em 2027. Uma comitiva da Federação Internacional de Futebol, a Fifa, avalia instalações de futebol caxienses para servirem de centro de treinamento a seleções que disputarão o torneio.

Durante a visita técnica, na quarta (19), a equipe vinda de Zurique, cidade ao norte da Suíça, conheceu todos os setores do Estádio Centenário, da S.E.R. Caxias, e do Centro de Treinamento do Esporte Clube Juventude. Os campos de grama natural para treino dos dois clubes foram o foco principal, além da verificação de vestiários, da sala de imprensa e de outros setores.

A Fifa também analisou a estrutura do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani e visitou hotéis de Caxias do Sul para receberem delegações esportivas e a entidade.

O secretário de Esporte e Lazer, Olmir Cadore, relatou que o trabalho da Fifa foi técnico. "A equipe tomou todos os cuidados para fazer uma avaliação correta. Esperamos que nossa cidade seja escolhida, porque as estruturas apresentadas pelo Caxias e o Juventude são excelentes", comentou Cadore. O torneio esportivo será de 24 de junho a 25 de julho de 2027. Porto Alegre é uma das candidatas.