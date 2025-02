Canoas inicia nova fase de obras no dique Mathias Velho

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, iniciou, na última sexta-feira (14), uma nova etapa para realizar a obra de recomposição do dique do bairro Mathias Velho. O objetivo, segundo o secretário municipal de Obras e Reconstrução, Victor Hampel, é realizar um estudo técnico aprofundado nas áreas do dique, com o objetivo de diagnosticar sua estrutura e cota, a fim de definir quais manutenções deverão ser feitas. "Hoje o que Canoas está fazendo é recompor os diques ao que eles deveriam ser originalmente.

Em 2024, foi realizada a primeira etapa de limpeza do dique, que deu início aos estudos. Na fase atual, ocorreu o fechamento definitivo de um ponto da estrutura, que rompeu na enchente de maio, e à época foi fechado de forma provisória com rochas, material considerado inadequado. Conforme Hampel, o avanço dos projetos executivos levará em torno de dois meses até que inicie as obras oficialmente. "Dependemos dos projetos de engenharia dos diques e da vinda do recurso do governo federal e do estado", explica.

Os trabalhos consistem na retirada dos materiais usados no conserto provisório e na sua substituição por argila e camadas de geogrelha (manta utilizada para drenagem), que servem para melhorar a estrutura do trecho. De acordo com o secretário, caso chuvas intensas atinjam o município novamente, a atual estrutura visa impedir o alagamento severo da região Oeste.

Após o início das obras, que ainda está indefinido, a previsão do cronograma é que elas durem cerca de um ano. A atual gestão do governo está realizando a manutenção dos diques e casas de bomba do município, que são sistemas de prevenção contra cheias para mitigar os impactos das frequentes chuvas no Estado. "As casas de bomba não são para enfrentar uma inundação como a que aconteceu. Elas são para tirar a água da chuva que está fechada dentro desse sistema de diques. E eles são para não deixar a água entrar e nem sair", explica.

Ele enfatiza que os pontos de alagamentos, que estão cada vez mais frequentes, são problemas pontuais, causados pelas sujidades e erosões na microdrenagem dos encanamentos.

Até o momento, informa o secretário, a Secretaria de Obras e Reconstrução possui projetos para modernizar as casas de bomba. "O nosso foco hoje é no sistema de proteção de engenharia, dos diques e casas de bomba, e melhorar o sistema de micro e macro drenagem da cidade", diz.

Além dos projetos do dique Mathias Velho, está em andamento também nos diques Rio Branco e Niterói, além da construção de um novo dique no bairro Mato Grande, que deverá contar com duas casas de bombas. Para recompor todo o sistema de proteção do município, a secretaria estima um valor de mais de R$ 500 milhões.