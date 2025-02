Canoas prepara área para receber habitações temporárias

A prefeitura de Canoas iniciou, na última quinta-feira (13), a etapa de limpeza do terreno no bairro Estância Velha para receber 58 habitações temporárias destinadas às famílias vítimas da enchente de maio de 2024, que devastou o município. A expectativa é de que a limpeza do local seja concluída ainda neste final de semana para dar início à construção das unidades. Há 360 pessoas que permanecem abrigadas desde maio no Centro Humanitário de Acolhimento (CHA), do Centro Olímpico Municipal.

O serviço inclui terraplenagem, coleta de entulhos, remoção e poda de vegetação. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária Fabiano Siqueira explica que a limpeza do local para instalar as habitações e receber as famílias iniciou somente este ano porque o atual governo está no seu primeiro mandato, e iniciou sua gestão em janeiro. "O projeto principal é a construção das moradias permanentes. Está em andamento, via convênio do Estado e via convênios com o Governo Federal", afirma.

As moradias temporárias serão construídas pois estas famílias poderão ficar alojadas no CHA até maio deste ano. A expectativa é de que a construção das unidades inicie na próxima semana, e sua entrega está prevista para o final do mês de março deste ano.

O terreno destinado às habitações possui capacidade para 58 famílias. "Dentro do CHA nós temos em torno de 70 famílias que a casa tá em condição de receber essas pessoas de volta. O município está preparando um plano para ajudar essas pessoas a retornar para casa, a reformar a casa dela", explica Siqueira.

As unidades a serem instaladas terão 27 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e um quarto, e serão entregues semi mobiliadas para as famílias contempladas. O secretário afirma que, caso ocorra novamente um grande volume de chuva na cidade, o local é considerado seguro geograficamente.

Conforme dados da Secretaria Municipal da Habitação e Regularização Fundiária, o investimento para a implementação das moradias temporárias é de R$ 7,5 milhões, com recursos disponibilizados pelo governo estadual. Porém, o município pretende construir habitações definitivas a essas famílias vítimas da enchente.

O governo estadual construirá 230 residências e o governo federal iniciou a terraplenagem para 400 apartamentos, situados nos bairros Fátima e Niterói. A previsão de entrega para os 400 imóveis é de 18 a 24 meses. O secretário afirma que outros 752 apartamentos foram autorizados, também pelo governo federal e a Caixa Econômica, para a construção no bairro Olaria.

Durante esses nove meses abrigadas, ele explica de quais outras formas a prefeitura auxiliou as famílias. "Nós temos como foco principal também o aluguel social, onde o município paga R$ 1 mil por mês, em 12 parcelas, para o pessoal que foi atingido e a casa não tem condição de retorno", diz. Atualmente, este programa está disponível somente aos abrigados do centro de acolhimento.