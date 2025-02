Estrela retoma Aluguel Social para mais 200 Famílias

A Administração Municipal de Estrela está retomando o pagamento do Aluguel Social para 209 famílias que haviam deixado de receber o benefício nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024. Além dessas, 307 famílias continuam com aluguéis ativos desde 2024, totalizando 516 beneficiadas no município. A retomada do pagamento foi uma das primeiras medidas adotadas pela atual gestão. A atual administração está em busca de alternativas para captar os valores necessários - cerca de R$ 4,3 milhões - e regularizar a situação.