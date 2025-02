Primeiro Carnapet de São Leopoldo acontece em março

A prefeitura de São Leopoldo, junto com a empresa CG Bravo, promoverão, no dia 9 de março o primeiro Carnapet. A programação começará pela manhã, na rótula do bairro Rio Branco. Estão previstos o desfile Pet Folia, concurso para escolha do Rei Momo, pet mais simpático, fantasia mais luxuosa e fantasia original. Além de shows e brinquedos infláveis, o evento vai arrecadar ração e promover a adoção.