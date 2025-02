São Leopoldo tem operação de limpeza nas escolas antes do início do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo (Smed) iniciou neste mês de fevereiro a "Operação Tema de Casa", em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb). O objetivo da operação é assegurar, aos mais de 21 mil estudantes do município, retorno ao ambiente escolar em espaços adequados, seguros e limpos para o início do ano letivo de 2025, nas 50 escolas municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) e de Educação Infantil (EMEIs) da rede.

A mobilização contou com 12 servidores que realizaram roçada, corte de grama, capina, poda de árvore e limpeza dos terrenos das unidades escolares, tanto na parte interna quanto externa.

Conforme o secretário Jéferson Falcão, todas as escolas da Rede Municipal de Ensino foram contempladas com essa ação. "Essa parceria começou quando visitamos algumas escolas com o prefeito Heliomar Franco e constatamos a necessidade de limpeza nesses espaços. Queremos receber nossas crianças e adolescentes nas escolas da melhor forma possível", destacou Falcão.

A secretária da Semurb, Cladis Magnani, conhecida como Cacau, garantiu que o cronograma de escolas limpas será cumprido antes do dia 20 de fevereiro. A Emei Brinco de Princesa, na Vicentina, foi a primeira escola a receber a Operação Tema de Casa. Para a diretora desta instituição de ensino, Deise Costa Martins, "é importante que as crianças tenham um local limpo e acolhedor para que elas possam brincar plenamente".

Já foram roçadas as instituições Escola Coelho Neto, Escola São João Batista, Emei Brinco de Princesa, Escola Rui Barbosa, Emei Acácia Mimosa, Escola Paulo Beck, Escola Irmão Weibert, Emei Bem-me-quer, Escola Barão do Rio Branco, Escola Bom Jesus, Emei Amor-Perfeito, Escola Borges de Medeiros, Escola Franz Louis Weinmann, Emei Sonho Nosso, Emei Ipê Amarelo, Emei Jesus Menino, Escola de Artes Pequeno Príncipe, Escola Maria Edila, Escola Otília Rieth, Escola Edgar Coelho, Escola Padre Orestes, Escola Francisco Cândido Xavier, Emei Girassol, Escola João Belchior, Emei Vitória Régia, Emei Antônio Leite, Escola Álvaro Nunes, e entre outras.