São Leopoldo quer reduzir poluição visual na cidade

A prefeitura de São Leopoldo, em parceria com a RGE, operadoras de telefonia e internet, Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos e Defesa Civil estão em tratativas para uma operação conjunta com objetivo de retirar fios que causem risco ou em desuso nos postes da cidade. A iniciativa, que visa eliminar perigos à população, reduzir a poluição visual e organizar a infraestrutura urbana, teve um teste piloto bem-sucedido na quinta-feira, 13 de fevereiro, na região entre a Praça do Imigrante e a esquina da Rua São Joaquim.

Durante a ação, batizada de Operação Postes Risco Zero, foram recolhidos aproximadamente 100 kg de fios e outros materiais que estavam soltos ou sem utilidade. A equipe técnica da RGE, com o apoio de servidores municipais, trabalhou das 9h às 14h para limpar e organizar os postes, eliminando riscos a transeuntes e veículos. O resultado foi a desobstrução completa da área, com a retirada do que era considerado "lixo" da rede elétrica e de comunicação.

Nesta segunda-feira (17), representantes da Defesa Civil, Semurb e outros setores da prefeitura se reunirão para planejar a expansão da operação para toda a cidade. O objetivo é atender o município de forma integral o mais breve possível, trabalhando por regiões. "É muita coisa e muito trabalho pela frente. Teremos de trabalhar por regiões e vai demandar algum tempo. Mas faremos o que não foi feito por nenhuma gestão anterior", destacou o superintendente da Defesa Civil de São Leopoldo, coronel Márcio Uberti Moreira.

A operação é uma resposta a um problema crônico e recorrente em São Leopoldo e na maioria das grandes cidades, onde a proliferação de fios em postes gera riscos à segurança e compromete a estética urbana. Com a estratégia conjunta entre poder público e empresas, a prefeitura espera resolver definitivamente a questão, garantindo mais organização e segurança para a população.