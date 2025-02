Secretarias removem mais de uma tonelada de fios em Gramado

As Secretarias de Governança, Obras e Trânsito de Gramado, em parceria com as empresas de telefonia e internet, realizaram, na terça-feira (11), a terceira e última etapa da remoção de cabos e fios inutilizados dos postes no Centro. A ação integra um esforço contínuo para aprimorar a paisagem urbana, garantir a segurança dos pedestres e promover o uso adequado do espaço público.

A iniciativa teve início no dia 14 de janeiro e foi dividida em três etapas. A primeira fase foi para remoção de 360 quilos de cabeamento obsoleto no trecho entre a Avenida das Hortênsias e a Rua Senador Salgado Filho; a segunda, para remover mais de 430 quilos de fios sem uso entre a Rua Senador Salgado Filho até a esquina com a Rua Tristão de Oliveira. Nesta última fase, foram retirados 560 quilos de cabos. No total, foram removidos 1.350 quilos de cabos obsoletos, os quais estão sendo armazenados temporariamente na sede da Secretaria de Obras para serem destinados corretamente. A Administração Municipal planeja expandir a iniciativa. "É uma ação que deve seguir sendo realizada ao longo de todo o ano com o apoio das empresa", destacou Anderson Menezes, secretário adjunto de Governança.