Circuito de cavalgadas fomenta o turismo pelo interior

A Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul lançou, no último sábado (15), o circuito turístico de cavalgadas. A novidade estreia em julho deste ano na cidade de São José dos Ausentes, no extremo nordeste do estado, e tem como objetivo proporcionar uma imersão na cultura e tradição gaúchas através do turismo equestre.

O secretário de Turismo Ronaldo Santini explica que o Estado adotou as cavalgadas este ano para atrair novos turistas. "Isso tem se tornado um produto comercial muito interessante do ponto de vista de promover a nossa cultura gaúcha, a nossa tradição, por destinos e paisagens que podem ser inesquecíveis", afirma.

As cavalgadas contam com roteiros que devem percorrer cenários emblemáticos do Estado, como os campos de São Miguel das Missões e a região da Serra, valorizando a conexão com a terra e os costumes locais. Durante os passeios, os turistas conhecerão a história, a cultura, a gastronomia e até a geografia de cada local.

A Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (Orcav), órgão do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que reconhece as cavalgadas como oficiais, condecora cada turista com medalhas conforme as quilometragens percorridas. As outorgas expedidas variam de Cavaleiro Aspirante, que percorrem no mínimo 200 quilômetros, até Cavaleiro Monarca, que percorrem no mínimo 10 mil quilômetros.

Para não prejudicar a saúde e a segurança dos animais, as cavalgadas devem possuir o Guia de Trânsito Animal (GTA), e serão fiscalizadas pela Secretaria da Agricultura do estado. O guia é o documento oficial para transporte animal no Brasil, que contém informações essenciais sobre sua rastreabilidade, como a origem, o destino, a finalidade, a espécie, as vacinações, entre outros. Além do turismo, o passeio busca promover consciência e preservação ambiental.

O secretário prevê impactos na economia e no turismo das cidades participantes do circuito, como uma oportunidade de comercializar produtos que estejam vinculados àquela atividade. "Vai fomentar uma indústria têxtil, calçadista, de artesanato, tu compra o charque da propriedade. Tem um grande universo para ser explorado em cima disso", explica.

Os passeios contarão com instrutores para orientar os turistas e garantir sua segurança. As cidades que participarão do circuito ainda não foram definidas, mas os municípios de Bom Jesus e Cambará do Sul já se manifestaram a fim de incluir o passeio em seu cronograma turístico.

Através da promoção dos CTGs (Centro de Tradições Gaúchas), piquetes, DTGs (Departamento de Tradições Gaúchas), fazendas e até hotéis, os passeios serão comercializados por agências de viagens.

As cavalgadas são eventos tradicionais no Estado. No verão, a Cavalgada do Mar, que acontece na próxima sexta, deve reunir dezenas de participantes, assim como aconteceu com a Cavalgada Cultural da Costa Doce, em janeiro.