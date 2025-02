Erechim sedia a primeira jornada da Junta Comercial no interior

Erechim será o primeiro município do Estado que irá receber, em 2025,a Jornada da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) de Interiorização. O objetivo é promover atividades de integração, abordando práticas que facilitem o registro, a inscrição e o licenciamento de atividades empresarias, com foco na desburocratização e na inovação. O evento visa aproximar entidades, municípios, cidadãos e empreendedores, incentivando a troca de experiências, conhecimento e melhorias para o ambiente de negócios.

O evento acontecerá no dia 15 de maio, no Polo de Cultura da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE). As tratativas para o evento em janeiro, quando o secretário Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo Emerson Schelski e a diretora do Escritório Regional, Gisele Carla Weishaupt, receberam representantes da JucisRS, como o diretor da Escola JucisRS, Magnum Eltz, o chefe de Divisão da Redesim, Norton Kruel Gomes de Almeida.

Schelski, destacou a importância do evento para para fortalecer a ligação com os empreendedores. "Quando tivemos a Jornada de Interiorização aqui pela primeira vez, em 2023, o evento foi um sucesso, com mais de 300 participantes de todo Estado. Recebemos com muito orgulho a decisão da Junta Comercial de começar os eventos deste ano aqui em Erechim."