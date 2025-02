Erechim recebe Jornada Médica internacional

Acontece nos dias 12, 13 e 14 de março a 2ª Jornada Médica Internacional, em Erechim, cidade do Rio Grande do Sul. Com expectativa de reunir mais de 600 participantes, o evento contará com palestrantes de Israel e dos Estados Unidos, além de especialistas de instituições, universidades e hospitais de grande relevo no Brasil, como Sírio Libanês, Albert Einstein e Instituto do Coração (InCor), para debater e apresentar, de forma aprofundada, experiências e inovações na área. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.