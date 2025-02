Prefeitura de Viamão inaugura unidade em parceria com Sesc-RS

A nova Unidade Sesc de Saúde Preventiva, está em funcionamento desde a última sexta-feira (14), em Viamão. O espaço resultou da parceria entre a prefeitura de Viamão, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Sesc-RS. O objetivo da nova unidade é agilizar atendimentos e ampliar o acesso a exames e consultas, garantindo mais eficiência nos cuidados com a população.

Durante a inauguração, o prefeito Rafael Bortoletti destacou a importância da parceria e do compromisso do poder público em sua gestão. Ele afirmou que, com uma gestão aberta, que dialoga com entidades e empresários, será possível cumprir a missão nos quatro anos de governo. "Ninguém faz nada sozinho. Todos nós, poder público, iniciativa privada e trabalhadores, se nos unirmos pelo bem comum, conseguiremos vencer, não só as filas da saúde, mas, também, milhares de outros problemas e vulnerabilidades do nosso dia a dia. Queremos, de verdade, melhorar a vida das pessoas", declarou Bortoletti.

A USSP oferecerá, mensalmente, 400 mamografias, 300 exames citopatológicos, 200 ecografias e 400 consultas oftalmológicas, além de ações educativas. Os atendimentos ocorrerão junto à UPA 24 horas, na Cecília, na parada 36, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com agendamento nas unidades de saúde do município.

A inauguração contou com a presença do prefeito Bortoletti, do vice-prefeito, Maninho Fauri, da secretária da Saúde, Michele Galvão, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Leandro Lopes, do diretor da Fecomércio-RS e presidente do Sindlojas Viamão, Esequiel Ricardo da Silva, e da gerente do Sesc-Viamão, Leticia Broda.