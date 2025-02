Viamão entrega vans e ambulância para o Samu

A prefeitura de Viamão entregou, nesta semana, uma ambulância para o Samu e duas vans para o transporte social de pacientes para a Secretaria da Saúde. A ambulância padrão Samu foi adquirida com recursos do governo Federal, com o objetivo de renovação de frota. As duas vans adaptadas para transporte sanitário, com capacidade para 10 passageiros, foram adquiridas, por meio de emendas parlamentares.

De acordo com a secretária de Saúde, Michele Galvão, cada van do transporte sanitário carrega mais de 300 pessoas por mês, rodando cerca de 5 mil km/mês, para levar as pessoas até aos seus tratamentos de saúde. A nova ambulância irá substituir uma antiga, que já rodou mais de 300 mil quilômetros por Viamão. Lembrando que a ambulância do Samu-192 opera 24 horas em todo o município.

"Esses veículos são de extrema importância para a Saúde do município, pois garantem que os pacientes sejam levados até suas consultas com mais conforto e segurança. Com essas três novas aquisições, a rede de saúde de Viamão será ainda mais qualificada, permitindo um atendimento mais ágil e de qualidade", destaca Milchele.

Para o prefeito, Rafael Bortoletti, é entregando melhorias para a população que a cidade avança. "Em 42 dias de trabalho, já conseguimos fazer entregas. Isso é sinal de trabalho, de parceria e de união para uma cidade melhor", destacou.