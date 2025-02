Sapiranga comemora 70 anos com show, esporte e balonismo

Para celebrar as sete décadas de emancipação, ocorrida em 28 de fevereiro de 1955, a prefeitura de Sapiranga preparou, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, uma festa diferenciada. O Parque do Imigrante recebe atividades nos dias 6, 7, 8 e 9 de março, em um formato inédito para essa data do aniversário da cidade. O acesso do público será gratuito e as atrações incluem festival de balonismo, rústica e shows de vários estilos.

• LEIA MAIS: Sapiranga e consórcio assinam contrato da PPP da Iluminação

"É uma festa diferente, temos por tradição celebrar o aniversário em evento único, mas era preciso fazer algo novo para marcar", destaca a secretária de Turismo, Cultura e Desporto, Roberta Rothen. "Temos o balonismo como novidade, a rústica para quem curte os esportes e shows variados, tudo para atrair o máximo de pessoas e juntos fazermos uma grande festa. Algumas pessoas questionaram sobre a data, mas poderíamos prejudicar a programação realizando o evento no feriadão de Carnaval", relata.

Entre as novidades está o cronograma de shows, com pagode, rock, música típica alemã, sertanejo e bandas de baile. O tradicional bolo será servido para os participantes. As apresentações de balonismo são uma atração inédita junto com a apresentação noturna com luzes. A programação também traz alusão à história e cultura de Sapiranga. Na quinta-feira (6), ocorre a apresentação do Projeto A Saga dos Imigrantes, em celebração aos 200 anos de imigração alemã. São mais de 80 artistas dividindo o palco. Os instrumentistas, na sua maioria jovens, intercalam-se com os cantores do coral, estes já mais experientes, em uma mescla muito interessante. Com músicas consagradas da cultura alemã, o repertório é amplo. A rústica acontece no domingo, homenageando todas as práticas de atividades físicas que a cidade proporciona.