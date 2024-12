Sapiranga e consórcio assinam contrato da PPP da Iluminação

contrato da parceira público-privada (PPP) da nova iluminação de Sapiranga A prefeita de Sapiranga, Carina Nath, realizou a assinatura do. O documento estabelece a concessão administrativa para execução das obras e prestação dos serviços relativos a modernização, eficiência, expansão, operação e manutenção de infraestrutura da rede municipal de iluminação pública.

A assinatura do contrato é mais uma etapa de um processo de quase dois anos e que passou por diversas fases, marcando o início da execução do projeto já formalizado na Bolsa de Valores B3 (São Paulo) no mês de setembro. Na ocasião, a vencedora do leilão foi o Consórcio IP Sapiranga, um conjunto de quatro empresas que farão a gestão do parque luminotécnico. O próximo passo é a identificação das unidades de energia e as trocas dos pontos de luz. A expectativa é de que todo o parque luminotécnico da cidade seja substituído ainda nos primeiros 100 dias de 2025.

Conforme a prefeita, esse é um momento histórico para a cidade. "Estamos mostrando que Sapiranga está vivendo um momento diferente e que ainda irá evoluir muito mais. Logo todas as lâmpadas da nossa cidade serão substituídas por LED, garantindo eficiência, economia e sustentabilidade, seguindo o modelo de grandes cidades e sendo pioneiros na região a possuir um sistema de iluminação pública com telegestão", explicou.

A concessão investe na modernização do sistema de iluminação pública do município e chega a R$ 127 milhões, com a substituição de mais de 11 mil pontos de luz atuais por tecnologia LED. O período de concessão é de 24 anos, mas o concessionário deve realizar a troca de todas as luminárias atuais por tecnologia LED nos primeiros seis meses. Com estruturação liderada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a PPP contemplará também o atendimento de uma demanda reprimida de 1.163 pontos de luz, incluindo a iluminação dos oito quilômetros no trecho da ERS-239 que cruza a cidade.

Todo o sistema terá telegestão em 100% dos pontos de iluminação, o que garante maior agilidade na sua manutenção. O contrato estabelece também a instalação de outras 128 novas luminárias a cada ano para suprir a expansão habitacional, assim como a implantação de iluminação de destaque em 16 bens culturais de Sapiranga.