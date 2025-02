Festival Morrostock volta a ser realizado na região de Santa Maria

Em 2025, acontecerá, em Santa Maria, nova edição do Morrostock, um dos mais importantes eventos de cultura independente e colaborativa no sul do Brasil. O tema dessa edição, que acontece de 17 a 21 de abril, durante o feriadão de Páscoa e Tiradentes, será "reconstruir". Serão cinco dias de festival, com acampamento à beira do rio, shows de artistas e bandas do Rio Grande do Sul e de países do Cone Sul, espetáculos de teatro e de circo, oficinas, tenda de saberes e feira de economia criativa, trilhas guiadas até as cachoeiras locais, passeios de bike e tenda holística.

O festival acontecerá no Balneário Ouro Verde, localizado no distrito de Três Barras, no interior de Santa Maria, uma região de grande importância para o turismo e a preservação ambiental do bioma Mata Atlântica.O local sedia o festival desde 2016. Serão trinta shows com bandas do RS e também da América do Sul, traço marcante do Morrostock, que aposta no que a comunidade do entorno produz e promove trocas entre artistas e festivais do continente.

Para esta 16ª edição, as vendas dos ingressos abriram dia 13 de fevereiro, na plataforma Shotgun, mesmo antes do anúncio dos shows. Isso porque os participantes do festival nas outras edições conhecem a curadoria. Os primeiros ingressos estão sendo vendidos a preços solidários e meia-entrada, levando em consideração as normas legais para eventos culturais. Os valores são R$160 (meia-entrada) e R$190 (ingresso solidário, mediante 1kg de alimento não perecível 1 item de higiene pessoal). Os demais lotes entrarão em vigência automática na plataforma conforme forem se esgotando os lotes abertos.

Outra iniciativa que diferencia o Morro dos demais festivais é seu Edital de Bandas, que estará aberto a partir do dia 17 de fevereiro para receber as inscrições de grupos e artistas residentes no RS. Os interessados devem apresentar músicas autorais e terão participação remunerada, já que a ideia é fomentar o cenário do sul do Brasil. As inscrições podem ser feitas no link nas redes do festival.

Desde sua primeira edição, o Morrostock empregou diretamente 1,5 mil agentes culturais e outros 1,8 mil de forma indireta. Passaram pelos palcos mais de 650 bandas de 40 municípios gaúchos, além de artistas do Brasil e de outros 12 países sul-americanos. Neste período, o festival contemplou um público aproximado de 35 mil pessoas. Em sua grade de shows, estiveram presentes bandas e artistas de grande destaque ou relevância histórica, como Mutantes, Cordel do Fogo Encantado, Liniker, Céu, Nação Zumbi, Arnaldo Baptista, para citar somente alguns, além de toda a diversidade da produção musical do RS, para a qual o festival se volta.