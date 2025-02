São Francisco de Paula quer se tornar capital dos Beatles no país

A cidade de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, receberá um museu dedicado aos Beatles - a banda britânica de grande sucesso entre os anos 1960 e 1970, e que até hoje conquista novos fãs. O museu está situado atualmente na cidade de Canela, na Região das Hortênsias. O objetivo da transferência de endereço do museu é para situá-lo na mesma cidade que realiza um dos maiores festivais em homenagem aos Beatles do país.

O Museu dos Beatles foi inaugurado em 2016 pelo empresário e proprietário do local André Trierveiler, mais conhecido como Xuleta. Segundo ele, as exposições são coleções e recordações de viagens que fez com sua esposa. No museu, há uma memorabilia contendo mais de 1,1 mil itens, entre eles, instrumentos, figurinos e material discográfico, assim como outras relíquias de até 60 anos de existência.

De acordo Xuleta, figuras notáveis como The Quarrymen e Paralamas do Sucesso já visitaram o museu, mas reforça que todo "beatlemaníaco" (termo denominado aos fãs da banda) é "uma estrela". Para os fãs que desejam levar para casa uma recordação da visitação, o museu possui uma loja com souvenirs artesanais, feitos na região da Serra.

Desde 2017, o município de São Francisco de Paula realiza o São Chico Beatle Festival, um evento com duração de três dias que reúne diversas bandas, revivendo a memória e o legado da banda britânica. O prefeito Thiago Teixeira explica que o evento foi criado a partir da ideia do proprietário de um restaurante da cidade, pois ele possuía relação com moradores de Liverpool, cidade na Inglaterra.

Neste ano, em sua sétima edição, o evento reuniu 20 mil pessoas. Segundo a organização do festival, a edição alcançou recorde de público, reafirmando sua posição como "um dos maiores eventos do Brasil em homenagem aos Beatles". Dentre os destaques, a banda The Quarrymen, que deu origem aos Beatles, subiu ao palco do festival. O próximo evento já está com data marcada, prevista para os dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2026.

De acordo com o prefeito, a ideia de tornar o município a "Capital dos Beatles" surgiu através da realização do evento e de pessoas ligadas ao Cavern Club Liverpool (casa de shows onde os Beatles se apresentaram pela primeira vez), visitarem a cidade. "A ideia é que cada vez mais nós tenhamos atração, tenhamos na entrada da cidade uma referência ao evento", afirma.

A construção do Museu dos Beatles na cidade ainda não possui data, mas o prefeito afirma que "existe um desejo e uma vontade muito forte em relação a isso".